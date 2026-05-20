GoHealth A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GoHealth A hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoHealth A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 221,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at