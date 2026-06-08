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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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08.06.2026 18:00:00

Going Through a Divorce? Here's What That Means for Your Spousal Social Security Benefits.

Divorce can leave you with many financial concerns: How will you pay your monthly bills? What will this do to your taxes? Will you have to change your retirement plan? It's a lot to work through while also trying to process the emotional and logistical challenges that come with divorce.Your Social Security checks probably aren't top of mind right now. But if you're claiming spousal benefits, there are some rules you need to know so you don't experience any disruptions with your payments once the divorce is finalized.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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