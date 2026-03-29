Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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29.03.2026 17:35:00

Going to Watch Project Hail Mary This Weekend? Take This Little 3D Printed Spaceman With You

You can download and 3D print the little spaceman from Project Hail Mary, and it's inspiring, like the movie itself.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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