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29.05.2026 06:31:29
Gokak Textiles präsentierte Quartalsergebnisse
Gokak Textiles hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,51 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -34,230 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gokak Textiles im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 255,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 190,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 56,460 INR. Im Vorjahr waren -68,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 802,06 Millionen INR, gegenüber 984,72 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18,55 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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