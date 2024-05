Gokak Textiles: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gokak Textiles hat am 25.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 44,51 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gokak Textiles in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 242,7 Millionen INR im Vergleich zu 217,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -33,770 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gokak Textiles ein EPS von 8,36 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,31 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 842,26 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at