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13.08.2026 06:31:29
Gokak Textiles stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gokak Textiles hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -17,860 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gokak Textiles in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253,9 Millionen INR im Vergleich zu 166,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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