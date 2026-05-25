Gokaldas Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gokaldas Exports ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gokaldas Exports die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,91 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gokaldas Exports 7,40 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 10,69 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,71 INR, nach 22,36 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 39,88 Milliarden INR – ein Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gokaldas Exports 36,71 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at