Gokaldas Exports mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gokaldas Exports hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 INR, nach 3,94 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gokaldas Exports im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at