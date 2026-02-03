03.02.2026 06:31:28

Gokaldas Exports: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gokaldas Exports hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gokaldas Exports hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,04 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gokaldas Exports 9,79 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,88 Milliarden INR umgesetzt worden.

