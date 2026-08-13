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13.08.2026 06:31:29
Gokaldas Exports: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Gokaldas Exports hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 6,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,56 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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