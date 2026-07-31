Gokul Agro Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gokul Agro Resources hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,42 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 52,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at