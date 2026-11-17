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17.11.2026 06:31:28
Gokul Refoils and Solvent gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gokul Refoils and Solvent lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gokul Refoils and Solvent 0,360 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,42 Prozent auf 12,37 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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