Gokul Refoils and Solvent: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gokul Refoils and Solvent präsentierte in der am 28.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gokul Refoils and Solvent in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,97 Milliarden INR im Vergleich zu 8,63 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Gokul Refoils and Solvent hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,180 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,44 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,48 Prozent auf 30,20 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Gokul Refoils and Solvent 31,29 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at