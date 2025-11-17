GOKURAKUYU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GOKURAKUYU ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GOKURAKUYU die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,87 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

GOKURAKUYU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at