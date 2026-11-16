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16.11.2026 06:31:29
GOKURAKUYU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GOKURAKUYU lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GOKURAKUYU 14,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GOKURAKUYU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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