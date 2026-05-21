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21.05.2026 06:31:29
GOKURAKUYU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GOKURAKUYU hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 8,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 29,49 JPY beziffert, während im Vorjahr 24,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 16,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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