GOKURAKUYU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GOKURAKUYU äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,82 Milliarden JPY gegenüber 3,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at