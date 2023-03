GOL Linhas Aereas Inteligentes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GOL Linhas Aereas Inteligentes ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GOL Linhas Aereas Inteligentes die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,356 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,677 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 918,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 574,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 1,508 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,90 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at