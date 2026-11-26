Golan Plastic lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131,9 Millionen ILS – ein Plus von 15,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golan Plastic 114,6 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at