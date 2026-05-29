Golan Plastic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Golan Plastic präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,94 Prozent auf 94,7 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at