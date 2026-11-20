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20.11.2026 06:31:28
Golar LNG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Golar LNG äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,22 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,84 ARS erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Golar LNG 125,58 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 162,79 Milliarden ARS umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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