Golar LNG hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Golar LNG 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at