Golar LNG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Golar LNG hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 122,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Golar LNG 64,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at