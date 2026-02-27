27.02.2026 06:31:29

Golar LNG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Golar LNG hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Golar LNG mit einem Umsatz von insgesamt 132,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 101,47 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,650 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 393,52 Millionen USD gegenüber 260,37 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD und einen Umsatz von 407,45 Millionen USD in Aussicht gestellt.

