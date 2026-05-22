Golar LNG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Golar LNG präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 137,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at