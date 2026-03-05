Golcap Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Golcap Resources hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at