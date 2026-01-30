|
Golcap Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Golcap Resources äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Golcap Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
