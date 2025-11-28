Golconda Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Golconda Gold hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Golconda Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,3 Millionen CAD im Vergleich zu 6,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at