Golconda Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Golconda Gold hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,11 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Golconda Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,0 Millionen CAD – ein Plus von 99,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golconda Gold 9,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at