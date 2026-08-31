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31.08.2026 06:31:29
Golconda Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Golconda Gold hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Golconda Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Golconda Gold im vergangenen Quartal 16,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golconda Gold 10,6 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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