Gold and GemStone Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gold and GemStone Mining hat am 09.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gold and GemStone Mining in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen USD im Vergleich zu 2,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at