Gold.com Board Authorizes Expansion Of Existing Share Repurchase Program, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Gold.com, Inc. (GOLD), Wednesday announced the decision to increase the number of shares to upto 2 million shares under the existing share repurchase program, reflecting the board's confidence in the underlying strength of the business and the company's ability to generate long-term value.

As of March 31, 2026, about 1.3 million shares were purchased under the program.

Moving ahead, CEO Greg Roberts reassured that the company will continue to deploy capital thoughtfully, balancing strategic investment with opportunities to return capital to its shareholders.

In the pre-market hours, GOLD is moving up 5.29 percent, to $45.80 on the New York Stock Exchange.