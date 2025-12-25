|
Gold Hunter Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gold Hunter Resources hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Hunter Resources ein EPS von 0,340 CAD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
