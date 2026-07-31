Gold Reach Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gold Reach Resources gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Gold Reach Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at