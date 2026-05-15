Gold Reserve gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gold Reserve lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,110 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at