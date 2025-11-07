Gold Resource hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gold Resource hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 96,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at