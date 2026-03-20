Gold Resource: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gold Resource ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gold Resource die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 245,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,2 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Resource ein EPS von -0,610 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 44,01 Prozent auf 93,26 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 64,76 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at