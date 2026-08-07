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07.08.2026 06:31:29
Gold Royalty: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Gold Royalty lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gold Royalty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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