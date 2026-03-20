Gold Royalty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gold Royalty ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gold Royalty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gold Royalty einen Umsatz von 3,4 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Royalty ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 15,61 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,10 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at