Gold Royalty präsentierte Quartalsergebnisse

Gold Royalty hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at