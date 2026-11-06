Gold Royalty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gold Royalty hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 146,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at