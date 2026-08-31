Gold Strike Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gold Strike Resources gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,31 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at