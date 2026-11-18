Gold Strike Resources hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Strike Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at