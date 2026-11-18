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18.11.2026 06:31:28
Gold Strike Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gold Strike Resources hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Strike Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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