Gold Town Games Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Gold Town Games Registered äußerte sich am 21.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 SEK gegenüber -0,150 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 3,1 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,320 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,810 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gold Town Games Registered mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,86 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent gesteigert.

