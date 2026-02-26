Gold Tree Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gold Tree Resources hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gold Tree Resources -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at