26.02.2026 06:31:29
Gold Tree Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gold Tree Resources hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gold Tree Resources -0,030 CAD je Aktie generiert.
