Gold X2 Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gold X2 Mining äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold X2 Mining ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at