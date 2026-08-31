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31.08.2026 06:31:29
Goldcoast Resource stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Goldcoast Resource hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,400 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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