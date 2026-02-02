|
GOLDCREST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
GOLDCREST veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 37,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GOLDCREST 66,86 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat GOLDCREST im vergangenen Quartal 6,92 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GOLDCREST 10,54 Milliarden JPY umsetzen können.
