GOLDCREST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GOLDCREST ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GOLDCREST die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,82 Prozent auf 5,24 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at