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03.08.2026 06:31:29
GOLDCREST öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GOLDCREST präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 175,19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GOLDCREST 75,12 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat GOLDCREST 17,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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